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Türkiye
AA 18.08.2023 15:34

Diyarbakır'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: DHA]

İlçenin Kuyular ile Çukur Mahallesi arasındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi ile müdahale ediyor.

Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olmasından dolayı zorluk yaşayan ekiplere, askeri helikopter de destek veriyor.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, yangının 7-8 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek, ilçeye bağlı Kuyular ve Çukur Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Yangına, başladığı ilk andan itibaren Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildiğini kaydeden Ayzit, "Yangına, müdürlüğümüze bağlı 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi ile müdahale sürüyor. Yangın alanının sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştirmektedir. Bu sebeple Diyarbakır'da bulunan askeri helikopter ile hava desteği talebi yapıldı. Yangına havadan da müdahale edilmektedir" dedi.

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Diyarbakır Orman Yangını
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