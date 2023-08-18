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Türkiye
AA 18.08.2023 15:20

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 279 kişi tutuklandı

Başkentteki asayiş uygulamalarında yakalanan 1342 kişiden 279'u tutuklandı.

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 279 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 3-17 Ağustos'ta asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 437 bin 333 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1342 kişi yakalandı. Şüphelilerden 279'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 130 bin 323 araç kontrol edilirken, çalıntı 13 araç bulundu.

Uygulamalarda 187 motosiklet ve 96 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 12 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca, 119 ruhsatsız tabanca, 61 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatlı tabanca, 1062 değişik çapta fişek, 30 belgesiz av tüfeği, 25 kesici delici alet, 1585 kaçak bandrolsüz sigara ve 3 belgeli av tüfeği ele geçirildi.

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