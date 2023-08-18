Bodrum’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Mumcular Mahallesi'nde ikamet eden A.A. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Narkotik Madde Arama Köpeği “Dalan” ile birlikte yapılan aramada 1250 gram skunk esrar, 1 adet hassas terazi, 50 adet kilitli poşet, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 73 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ve 4 adet kullanılmamış sim kart ele geçirildi.

A.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken hakkında adli işlemlere başlandı.