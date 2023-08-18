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Türkiye
TRT Haber, AA 18.08.2023 14:44

Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavurucu sıcaklardan bunalıp, Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinlemeye çalışan çocuklara dondurma ikram etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü kentte merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektiren ve dondurma ikramında bulunan polisler, serinlemek amacıyla süs havuzuna girenleri de uyardı, bu tip yerlerin tehlikelerine dikkat çekti.

Çocuklar da ekiplere teşekkür etti.

Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı

"Çocukların aldığı ilk intibalar, bütün ömrünce devam eder"

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir çocuğun küçüklüğünde aldığı ilk intibalar, bütün ömrünce devam eder. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Sur İlçesi Anzele Suyunda serinlemeye çalışan çocuklarımıza dondurma ikramında bulunduk" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı

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Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
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