Türkiye
Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı02 Ekim 2019 Çarşamba 10:58 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:00
Diyarbakır’da öğrencisi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 877. sokakta meydana geldi. Sabah saatlerinde öğrencileri okula götürmek için yola çıkan öğrenci servisi, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobille çarpıştı. Olayda öğrenci servisi ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler: trafik Kazası öğrenci servisi