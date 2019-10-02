Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 877. sokakta meydana geldi. Sabah saatlerinde öğrencileri okula götürmek için yola çıkan öğrenci servisi, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobille çarpıştı. Olayda öğrenci servisi ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA