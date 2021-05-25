Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa yolu Yeni Hal Köprülü Kavşak'ta makas atması sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı şeride geçerek taksi ve otomobile çarptı.

Aydınlatma direği 2 aracın üzerine devrildi

Aydınlatma direği de otomobil ve kamyonetin üzerine devrildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 10 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan 2'si hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yollardan sağlandı.