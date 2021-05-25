Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 23:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da "makas" kazası: 2 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da refüje ve elektrik direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil, iki araca çarparak durabildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa yolu Yeni Hal Köprülü Kavşak'ta makas atması sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı şeride geçerek taksi ve otomobile çarptı.
Aydınlatma direği 2 aracın üzerine devrildi
Aydınlatma direği de otomobil ve kamyonetin üzerine devrildi.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 10 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
2 kişi hayatını kaybetti
Yaralılardan 2'si hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yollardan sağlandı.
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