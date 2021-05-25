İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Beykoz Elmalı Mahallesi’nde lüks bir sitedeki apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde üretimi için Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 odalı bodrum katının özel malzemeler, ısı ve havalandırma sistemleri kullanılarak seraya çevrildiği, burada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

Serayı kuran kişinin aynı binada üst katta oturduğu ancak operasyon sırasında evinde bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen 300 kök Hint kenevirine imha edilmek üzere el konulurken, bir belediyede zabıta memuru olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.