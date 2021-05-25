Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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