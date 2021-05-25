Salavatlı Mahallesindeki bir soğuk hava deposunda yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm depoyu sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında büyük hasar gören depo kullanılamaz hale geldi.

Çalışmalar sırasında 2 itfaiye eri ve 2 depo çalışanı da dumandan etkilendi.