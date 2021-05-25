Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 18:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın'da soğuk hava deposunda yangın
Aydın'da tarım ürünlerinin muhafaza edildiği soğuk hava deposunda yangın çıktı. Ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, depo kullanılamaz hale geldi.
Salavatlı Mahallesindeki bir soğuk hava deposunda yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede tüm depoyu sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında büyük hasar gören depo kullanılamaz hale geldi.
Çalışmalar sırasında 2 itfaiye eri ve 2 depo çalışanı da dumandan etkilendi.
Etiketler: Yangın
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