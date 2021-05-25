Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tokat'ta trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Tokat'ta Zile-Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri kaza mahallinde çalışma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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