Tokat'ta Zile-Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza mahallinde çalışma başlattı.