Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye gelişini kolaylaştıracak bir adım attı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda mobil PCR testi laboratuvarı hizmet verecek.

Edirne'nin çarşı ve pazarları, uygun fiyat ve kalite avantajı nedeniyle Bulgaristan'dan çok sayıda turist ağırlıyordu. Salgınla birlikte, Bulgaristan'dan gelen turist sayısı yüzde 42 azaldı. Ticaretteki eski hareketlilik hem esnaf, hem de müşteriler için özlenir hale geldi.

Uygulama 1 Haziran'da başlayacak

Edirne'ye gelecek turist sayısının artırılmasını hedefleyen uygulamaya 1 Haziran'da başlanacak. Kurulacak PCR testi laboratuvarından ise Türkiye'ye giriş yapan herkes faydalanabilecek.

PCR testi, Sağlık Bakanlığı onaylı olacak.

Haber: Yavuz Demir

