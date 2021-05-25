Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da sahte içki operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amasya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan damıtma makinesi ele geçirdi.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.
Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 350 litre etil alkol, 50 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan damıtma makinesi ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte İçki
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