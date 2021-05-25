Koronavirüs salgını yaşam tercihlerimizi değiştirdi. Artık daha izole, sakin ve sessiz yerlerde yaşamak istiyoruz. İstanbulluların tercihinin başında ise Adalar geliyor.

İstanbul kalabalık olduğundan yaz dönemini Adalar'da geçireceğini söyleyen bir vatandaş, "İstanbul kalabalık. Bir binada kaç kişi oturuyor. Biz burada altı daireyiz. Onun da yarısı yazlıkçı. Müsakil ev gibi oturuyoruz. Yazlıkçıların talep ettiği evler kalmadı diyebilirim."

Evlerin çoğu kiralandı

Önümüzdeki haziran, temmuz ve ağustos dönemi için yazlıkçılar Adalar'a yoğun ilgi gösterince kiralık ev neredeyse kalmadı. Büyükada'daki evlerin çoğu kiralandı. Yazlıkçılar da yavaş yavaş gelmeye başladı.

"Her yer dolu"

Büyükada'da emlakçılık yapan bir kişi, "Müşteriler kiralık ev soruyor ama ev yok. Her yer dolu. Biz kendimiz personelimiz için bile ev bulamadık" dedi.

Kiralanan evlerde tadilat başladı

Kiralık ev bulabilenler hiç beklemeden evleri tuttu. Kiralanan o evlerde, hızla tadilatlar başladı.

Nakliyeciler durumdan memnun

Adalar'a taşınanlar çok olunca Adalar'daki nakliyeciler de bir an olsun durmadan çalışıyor.

"Biz bu eşyaları Kartal'dan getiriyoruz. Evlere yerleştireceğiz. Hala daha taşınanlar var."



Fiyatlar yüzde 70 arttı



Kiralık evlere olan talep en çok da fiyatlara yansıdı. Bir yıl içinde kira fiyatlarında uçurum yaşandı.



Evini geçen sene 32 bin lira karşılığında bir yıllığına kiraya verdiğini söyleyen vatandaş, "Ben geçen sene 32 bin liraya verdim. Bu sene emlakçılar diyorlar ki, kiracın çıkarsa evini biz 60 bin liraya çok rahat veririz diyorlar. Bu üç aylık için. Ben bir yıllık vermiştim" dedi.

"Müstakil evler 90 ile 120 bin lira arasında"

Emlakçı Zeynell Çelik, "Geçen sene 50 bin ile 70 bin lira arasındaydı. Bu sene müstakil evler 90 ile 120 bin lira arasında" diye konuştu.

Haber: Semih Çalışkan

Kamera: Volkan Yazıcı