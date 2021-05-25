Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta hayvan otlatma kavgası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kayalıpınar köyünde akşam saatlerinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ö.F.Y., R.Z., A.T.Z., A.Z. ve Ş.Y. silahla yaralandı.
Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan R.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve kavgada kullanılan 2 av tüfeğine el konulduğu öğrenildi.
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