Uzunköprü ilçesinden Keşan istikametine giden ve içerisinde sığınmacıların bulunduğu kamyonet, Paşayiğit Mahallesi'nde, S.A. idaresindeki traktörle çarpıştı.

Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durdu.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan bazı sığınmacılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan Irak uyruklu 3 sığınmacı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, kaçan kamyonet sürücüsü ve diğer sığınmacıları yakalamak için çalışma başlattı.