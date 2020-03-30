Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması ve evde kalması için Kürtçe ve Zazaca anonslar hazırladı.

Yetkililer TRT Kurdi spikerlerinden anonsları seslendirmeleri için yardım istedi.

TRT Kurdi spikerlerinin seslendirdiği Kürtçe ve Zazaca anonslar Diyarbakır'ın her bölgesinde kullanılıyor.

Öte yandan, Diyarbakır'da merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve tarihi Sur ilçelerine bağlı caddelerde sessizlik hakim.

Bazı esnafın iş yerini açtığı, onun dışında vatandaşların sokağa çıkmama uyarısını dikkate aldığı, kentin en işlek bölgelerinden Dağkapı Meydanı'nda ise az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.