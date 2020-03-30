11 Mart’da motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

Benzin fiyatlarında indirime gidildi

11 Mart'ta yapılan ilk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşmişti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

Bunun üzerine benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim daha yapılmıştı. Son olarak da itibaren geçerli olmak üzere de benzinde 22 kuruş indirim yapılmıştı.

Güncel benzin fiyatları

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.

Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam yapıldı.

Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.