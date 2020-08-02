Diyarbakır'dan önceki gün akrabalarını ziyaret için Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'in bulunması için her ihtimal düşünülerek titiz bir çalışma yürütülüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile köylüler küçük Miraç için seferber oldu. Aramalarda drone, termal kamera ve kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Ekipler köyün çevresinde, ormanlık alanda ve Dicle Nehri yatağında da arama çalışmalarına devam ediyor.