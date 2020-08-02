Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber/AA
Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'dan önceki gün akrabalarını ziyaret için Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'in bulunması için her ihtimal düşünülerek titiz bir çalışma yürütülüyor.
Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile köylüler küçük Miraç için seferber oldu. Aramalarda drone, termal kamera ve kadavra köpekleri de kullanılıyor.
Ekipler köyün çevresinde, ormanlık alanda ve Dicle Nehri yatağında da arama çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Diyarbakır miraç çiçek kayıp çocukSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 12:41
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