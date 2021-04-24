Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun kentin toplu taşıma ve ulaşım konforunun üst seviye çıkarılması amacıyla verdiği talimat doğrultusunda Ulaşım Master Planı revize edildi.

Hedef yılı 2040 olmak üzere hazırlanan master planda, Türkiye'deki birçok büyükşehirde olan hafif raylı sistemin kent için öneminden bahsedildi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı rahatlatacak, kent sakinlerine konforlu, güvenli ve ucuz toplum taşıma hizmeti sağlamak amacıyla raylı sistemin hayata geçirilmesi için harekete geçti. Ulaşım Daire Başkanlığı bu kapsamda hafif raylı sistemin projelendirilme ihalesini gerçekleştirdi.

Raylı sistem; projelendirme, yapım ve araç alımı olarak üç aşamada hayata geçirilecek.

[Fotoğraf: AA]

Hedef 2023'te hizmete sunmak

Dağkapı ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi arasında inşa edilmesi düşünülen hafif raylı sistem, 14,1 kilometre uzunluğunda ve 23 istasyondan oluşacak.

Fiskaya'dan başlayacak Dağkapı-Ali Emiri Caddesi-Hintlibaba Caddesi-Ekinciler-Turgut Özal Bulvarı-Diclekent Bulvarı-Mastfroş Caddesi güzergahını takip ederek Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi bölgesinde yapılacak depo sahasında son bulacak raylı sistem hattının 2023'te hizmetine sunulması planlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Günlük 74 bin 342 yolcu taşıyacak

Kentin çehresini değiştirecek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmeti verecek raylı sistem işletmeye alındığı yıl günlük yaklaşık 74 bin 342 yolcu taşıyacak. Ulaşım Master Planı hedef yılı olan 2040'ta ise günlük yolcu taşıma kapasitesinin 132 bin 25 kişi olması öngörülüyor.