Millet bahçesi, yürüyüş yolları, müze ve daha birçok donatı Sinop Kent Meydanı'nda olacak. Kompleksin yapımı için çalışmalara başlandı. Yıkımı gerçekleştirilen alana esnaf çarşısı yapılacak.

Tarihi dokuya uygun bir şekilde inşa edilecek çarşıya kale surlarının çevresindeki esnaflar yerleştirilecek. Proje ile 2 bin 500 yıllık tarihi surlar gün yüzüne çıkarılacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Bu Sinop'umuz için çok büyük bir kazanım. Özellikle tarihi surlarımızın açılması açısından, saat kulemizin açılması açısından, Sinop’umuza gelen turistlerimizin daha ziyade ilgileneceği alanların açılması açısından ve Sinop ekonomisine de büyük katkı sağlaması açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

50 bin metrekarelik alan, hem ağaçlandırılacak hem de sosyal donatılarla renklenecek.

Haber: Aydın Yılmaz