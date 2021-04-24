Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon-Aşkale Yolu Kop Dağı Tünelli Geçişi ve Tünel Varyant Yolu Projesi Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, bugüne kadar Bayburt'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 592 milyon 736 bin liranın üzerinde harcama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayburt'ta 2003 yılına kadar sadece 2 kilometrelik bölünmüş yol bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, il genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 105 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, son 19 yılda Bayburt'ta 114 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi, uzunluğu 8 bin 250 metre olan 1 adet çift tüp tünel ve toplamı 300 metre uzunluğunda 8 adet köprü yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde Bayburt'ta 125 kilometrelik Bayburt-Erzurum yolunu, 52 kilometrelik Köse-Bayburt yolu, 9,9 kilometrelik Demirözü-Gökçedere yolunu ve 4,2 kilometre uzunluğundaki Araklı-Dağbaşı-Uğrak-Salmankaş Tüneli ve bağlantı yollarını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Toplam uzunluğu 83,6 kilometre olan Trabzon-Aşkale Yolu Kale-Maden-Karayolları 12. Erzurum Bölge hududu yolunun bugüne kadar 59,6 kilometrelik bölümünü tamamlandık. Projenin bu yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanında fiziki gerçekleşme yüzde 83'leri aştı."

"19 yılda ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık"

Ziyaret ettikleri Kop Tüneli'nin Trabzon-Aşkale Yolu Kop Dağı Tünelli Geçişi ve Tünel Varyant Yolu işi kapsamında yer aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Kop Tüneli'nin proje maliyeti 1 milyar 850 milyon liradır. Tünel inşaatında bugüne kadar 6 bin 986 metre kazı-destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik. Kop Tüneli inşaatında bu yıl 1100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton imalatı gerçekleştireceğiz. 6,5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli'nin yapılmasıyla güzergah 6,5 kilometre kısalacaktır. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar kesintisiz ulaşım liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek, bölgedeki ulaşım sorununa çözüm olacaktır." diye konuştu.

"Tünelin hizmete girmesiyle birlikte zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkanı doğacak"

Karaismailoğlu, 2021 yılında tünelde 1100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton yapılmasını hedeflediklerini yineleyerek, "Tünelin hizmete girmesiyle birlikte zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkanı doğacak. Projemizi 2023 yılı itibarıyla tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlayacağız." dedi.

Hizmet politikası ürettiklerini ve halka hizmeti Hak'ka hizmet olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Yaptığımız yolların, yapıldıkları bölgenin üretimine, istihdamına, ticaret, eğitim ve kültürüne katma değer sağladığını hep birlikte görüyorsunuz. Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken bugün bölünmüş yol ağımızı 28 bin 204 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 602 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu 703 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu 647 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye çıkaracağız."

Karaismailoğlu, bugün Bayburt ve Gümüşhane'de yoğun programları olduğunu dile getirerek, "Bizler, halkımıza hizmette 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Bu duygularla, Kop Tüneli ile birlikte tüm Bayburt ve Gümüşhane'deki tüm projelerimizde mühendisinden, işçisine, yüklenicisinden tedarikçisine emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum." dedi.