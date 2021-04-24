Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu açık geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgarın, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Ardahan'da 0, Kars'ta sıfırını altından 3 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 26, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Kars'ta 21, Ardahan'da 18 derece olması öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji
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