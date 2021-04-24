Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alışveriş bahanesiyle dışarı çıkanlara ceza
[Fotoğraf: AA]
Vaka artışının en yüksek olduğu illerden Yozgat'ta yeni tedbirler alındı. Kısıtlamanın olduğu günlerde dışarıda olanların ikametgah adresleri sorgulanıyor.
Vaka artış hızının 100 bin kişide 500'e kadar çıktığı Yozgat'ta ek önlemler devreye girdi.
İkametgah sorgusuyla kısıtlama günlerinde alışveriş bahanesiyle dışarı çıkanlar mercek altına alındı. Sosyal hareketlilik azaltılırken temaslıların tespiti de kolaylaştı.
Hem yayalar hem araçlar tek tek durduruldu. İkametgah adresleri sorgulanıp evlerine mesafeleri kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında adresinden uzakta olanlara ceza yazıldı.
Kısıtlamadan muaf olanlar dışında ikametlerine uzak bölgede olduğu tespit edenlere idari ceza uygulanacak.
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