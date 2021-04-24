Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla ilçede rastgele girdiği bir dükkanın veresiye defterindeki borcu ödedi.

Dernek olarak Osmanlılar döneminde uygulanan "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını kaydeden Bilin, uygulamayla esnaftan veresiye defterini alarak ihtiyaç sahiplerinin borcunu kapattıklarını söyledi.

Dükkan sahibi Abdullah Üren de hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.