Diyarbakır-Ergani kara yolundaki lastik geri dönüşüm tesisine ait depoda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere, toplumsal olaylara müdahale araçları da müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

[Fotoğraf: DHA]