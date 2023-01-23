Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'da lastik geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın, uzun süren çalışmalar sonucu söndürüldü.
Diyarbakır-Ergani kara yolundaki lastik geri dönüşüm tesisine ait depoda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere, toplumsal olaylara müdahale araçları da müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Diyarbakır Yangın
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