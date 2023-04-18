Diyarbakır’da dur ihtarına uymayan şüpheli ateş açtı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışma yapan polis, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu.
Denetim sırasında polisin dur ihtarı üzerine şüpheli ateş açtı. Polis ekipleri de karşılık verdi.
Kısa süreli çatışmanın ardından karanlıktan faydalanan şüpheli olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, çatışmanın yaşandığı caddeyi trafiğe kapattı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.