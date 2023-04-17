Bakan Kirişci: Bayramda köy evlerinin anahtarları teslim edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eşi Hanife Kirişci ile birlikte Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı.

Bakan Kirişci, depremin ardından Kahramanmaraş'ta ilk önce enkazların kaldırıldığını, vatandaşların barınma, beslenme ve giyinme ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şundan emin olmanızı isterim, Kahramanmaraş, önümüzdeki yıllar içerisinde gerçekten eksiklerini ve noksanlıklarını da geri bırakmış, Türkiye'nin örnek ve özel şehirlerinden birisi olacaktır. Altyapısıyla, üstyapısıyla kendi tarihi dokusu, kendi kültürel yapısı, kendi kültürel kimliği korunarak inşallah bu şehri ayağa kaldıracağız."

Köy evleriyle ilgili de bilgi veren Kirişci, "Allah izin verirse, bayramın birinci veya ikinci günü Kahramanmaraşımızın Türkoğlu ilçesindeki köy evlerimizin anahtarlarını vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız teslim edecek" dedi.

İftara Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı.