Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığı önlendi
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da, bombalı eylem hazırlığı polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu engellendi. Eylem hazırlığındaki şüpheli gözaltına alınırken, patlayıcı bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.
Diyarbakır'da Kamışlı Bulvarı ile Yeni Mardin Yol ayrımında polisin 'dur' ihtarına uymayan araç takibe alındı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, kaza yaptıktan sonra ancak durdurulabildi.
Kaza sonrası araçtaki şüpheli, elindeki çantayı boş araziye atarak kaçmaya çalıştı.
Şüphelinin attığı paketi inceleyen ekipler, patlamaya hazır bomba düzeneği olduğunu tespit etti.
Kaçan şüpheli kıskıvrak yakalanırken, patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.
Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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