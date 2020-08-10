Haber Giriş: Kaynak: AA
Diyarbakır'da bir binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.
Bağcılar Mahallesi 1097. Sokak'ta bulunan Erbab Yaşam Sitesi'nde bir apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla yayılan alevler dolayısıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle 1 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Diyarbakır yangın diyarbakır haberSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:42
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