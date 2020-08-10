Bağcılar Mahallesi 1097. Sokak'ta bulunan Erbab Yaşam Sitesi'nde bir apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler dolayısıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle 1 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.