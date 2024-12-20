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Türkiye
AA 20.12.2024 12:23

Diyarbakır'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

Diyarbakır'da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Diyarbakır'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrasında kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. M.T.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda banka hesap hareketleri tespit edilen doktor, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada bulunan, kendi el yazısıyla tuttuğu hasta bilgisi ve para değeri yazılı çok sayıda not kağıdı ile 3 ajandaya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Doç. Dr. M.T.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

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