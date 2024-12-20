Sisli 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.12.2024 12:06

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor
[Fotograf: AA]

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

"Yeni bir hayat kuracağız, çok heyecanlıyım"

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen Hüseyin Musa, 2019'da geldiği Türkiye'den memleketi Şam'a gitmek üzere ayrıldığını söyledi.

Türkiye'de kaldığı sürece Şanlıurfa'da ikamet ettiğini belirten Musa, "Çok şükür savaş bitti, Esed gitti. Türk milletine, devletine, Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim. Annem, babam, tüm akrabalarım Şam'da. Yeni bir hayat kuracağız, çok heyecanlıyım." dedi.

Muhammed El Bekur da yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını ve 7 kişilik ailesiyle İdlib'e döndüğünü dile getirerek, Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür etti.

12 yaşındaki Muna Elşindi de ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Halep'e dönmek üzere sınır kapısına gelen Mahmut Bilal de 10 yıldır Mersin'de yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür Türkiye'de bulunduğumuz süre içinde hiçbir sıkıntı yaşamadık, mutluyduk. Şimdi savaş bitti, artık gidiyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun. Suriye'de Allah bize yardım edecek, sonra yavaş yavaş her şey yoluna girecek." diye konuştu.

ETİKETLER
Hatay Suriye
Sıradaki Haber
Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
Çinli bilim insanları Ay'ın toprak örneklerinden manyetik alan değişimini ortaya çıkardı
12:34
Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi
12:24
Diyarbakır'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor tutuklandı
12:51
Halk Hafız Esed’in adını söktü
12:22
Avrasya Tüneli'ni 8 yılda 151 milyon araç kullandı
12:26
Peru'da yapılan araştırmada 27 yeni hayvan türü keşfedildi
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
FOTO FOKUS
İstanbul'da hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ