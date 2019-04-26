Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurları tarafından düzenlenen "Bayrak-123 Operasyonu", jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla kapsamlı şekilde devam ediyor.

Dün etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışması sürerken ele geçirilen silahlar inceleniyor.

Öte yandan, Lice-Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkisinde güvenlik güçlerince araçlarda kimlik kontrolü yapılıyor, kara yolundaki geçişler kontrollü sağlanıyor.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı

Söz konusu operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aynı bölgede geçen yıl dün tabur komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un şehit edildiği belirtilerek, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı." ifadesine yer verilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün Twitter hesabından, "Bugün Diyarbakır'da büyük bir operasyon gerçekleştiren kahraman jandarmamızı kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu milletin duaları sizinle." paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: AA