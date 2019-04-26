Eğitim
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
26 Nisan 2019 Cuma 12:17 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 12:20
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Kaynak: AA
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