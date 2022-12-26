Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da askeri araç devrildi: 6 asker yaralandı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.
Araçta bulunan 6 asker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:07
- 14:49
- 14:41
- 14:31
- 14:40
Sıradaki Haber
Malatya'da dağ keçisi avlayan 2 kişiye 506 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz