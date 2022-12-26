Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da dağ keçisi avlayan 2 kişiye 506 bin lira ceza
Malatya'nın Yeşilyurt ve Darende ilçelerinde, dağ keçisi avlayan iki kişiye toplam 505 bin 810 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi'nde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Olay yerinde 1 dağ keçisinin vurulduğunu tespit eden ekipler, kaçak avlanan şüpheliye 251 bin 608 lira ceza kesti.
Darende ilçesine bağlı Akbaba Mahallesi'nde ise ekiplerce yapılan kontrolde bir aracın bagaj kısmında 1 dağ keçisi parçalanmış halde bulundu.
Dağ keçisini vurduğu tespit edilen zanlıya, 254 bin 202 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Malatya
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