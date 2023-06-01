Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.06.2023 17:01

Diyarbakır'da asayiş ve siber suç operasyonu: 137 tutuklama

Diyarbakır'da mayıs ayında düzenlenen asayiş ve siber suçlara ilişkin operasyonlarda gözaltına alınan 137 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da asayiş ve siber suç operasyonu: 137 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay meydana gelen 3 bin 326 olayda 2 bin 309 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 128'i tutuklandı, yapılan aramalarda 172 tabanca, 21 kurusıkı tabanca, 25 tüfek ve 2 bin 41 fişek ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de mayıs ayı içerisinde 419 siber soruşturma, 890 sosyal medya hesabı araştırması, 489 dijital materyal incelemesi yapıldı.

Gözaltına alından 9 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
YSP'nin İzmir milletvekili adayı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Hırsızlık zanlısının 167 suç kaydı çıktı
17:38
Tavuk entegre fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
17:39
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
17:26
Büyükdere’de sel: Evleri ve yolları su bastı
17:06
TUS tercihleri başladı
17:14
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Yosunların altından 2 bin 700 yıllık petroglifler çıktı
Yosunların altından 2 bin 700 yıllık petroglifler çıktı
FOTO FOKUS
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ