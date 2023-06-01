Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 01.06.2023 15:48

Seyir halindeki tır alev aldı

Edirne’nin Kırcasalih Beldesinde seyir halindeki tırın dorse kısmının alev alev alması sonucu çıkan yangında, sürücü canını son anda kurtardı.

Seyir halindeki tır alev aldı
[Fotograf: İHA]

Sabah saatlerinde Edirne-Uzunköprü karayolu Kırcasalih beldesinde meydana gelen olayda seyir halindeki tırın dorsesi, bilinmeyen sebeple bir anda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, tırı durdurup, araçtan inerek canını son anda kurtardı.

Tırın dorsesi ise alev alev yandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sebebiyle Edirne-Uzunköprü karayolunda yaklaşık 45 dakika trafik tek şeritten devam etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol tekrar normal akışına döndü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
752 gün sonra komadan çıktı, dolandırıcıya 10 bin TL kaptırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:40
Almanya'da sağlık krizi: Hastanelerin yüzde 25'i kapanabilir
17:34
Hırsızlık zanlısının 167 suç kaydı çıktı
17:38
Tavuk entegre fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
17:39
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
17:26
Büyükdere’de sel: Evleri ve yolları su bastı
17:06
TUS tercihleri başladı
Yosunların altından 2 bin 700 yıllık petroglifler çıktı
Yosunların altından 2 bin 700 yıllık petroglifler çıktı
FOTO FOKUS
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ