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Türkiye
DHA 01.06.2023 15:07

752 gün sonra komadan çıktı, dolandırıcıya 10 bin TL kaptırdı

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası 752 gün komada kalan Semih Taşdemir, şifresini unuttuğu bilgisayarını açtırmak isterken, dolandırıcıya 10 bin liraya yakın para kaptırdı.

752 gün sonra komadan çıktı, dolandırıcıya 10 bin TL kaptırdı

Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle cep telefonu tamiri yapan Semih Taşdemir, 2015'te motosikletle kaza geçirip, 2 yıl komada kaldı. Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı.

Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Semih Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı. Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler, Taşdemir'in ayağa kalmayacağını söyledi. Taşdemir, arkadaşının önerdiği fizyoterapistle 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı. Hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdi ise mesleğine geri döndü.

"Benden sürekli para istemeye başladı"

Semih Taşdemir, geçen ay işi için kullandığı bilgisayarın şifresini unutunca çözüm bulmaya çalışırken, sosyal medyadan M.B. isimli kişi mesaj atarak bilgisayarı açabileceğini, işlem karşılığında 250 lira istediğini söyledi.

İlk olarak inanmadığını ancak devam ettiğini ifade eden Taşdemir, "Bana açacağını söyleyip bekletmeye başladı. Ardından bana hazır metinler göndermeye başladı. Sanki sistemden gelmiş gibi metinler gönderip, para istemeye başladı." dedi.

Son ana kadar dolandırıldığını anlamadığını belirten Taşdemir, "Sistemden bilgisayarın kilidini açacağını söyleyerek benden sürekli para istemeye başladı. Mesaj olarak gelen hazır metinlerde de bir miktar para yatırmam gerektiği, sonrasında paranın iade edileceği yazıyordu. Ben de bu profesyonelce hazırlanmış, hazır metinlere inandım. Sürekli 'bilgisayar henüz açılmadı' diyerek beni oyaladı. Bu sırada da benden para istemeye devam etti" diye konuştu.

"Beni her yerden engelledi"

Dolandırıldığını anlayınca duruma üzüldüğünü ve şikayetçi olduğunu söyleyen Taşdemir, "Bir hafta sonra 'bilgisayarınız açıldı' dedi. Eve gittim baktım bilgisayar açılmamıştı. Orada dolandırıldığımı anladım. Bir süre sonra beni her yerden engelledi. Parça parça istediği miktarlarla yaklaşık 10 bin liraya yakın para gönderdim. Bu sürede diğer işlerimi de yapamadım" dedi.

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