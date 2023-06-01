Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda bir ayda 265 kişi yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Mayıs ayı içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 265 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler, 4 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ise uyuşturucu maddenin alaturka tuvaletin içinden çıktığı anlar dikkat çekti.