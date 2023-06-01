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Türkiye
AA 01.06.2023 13:56

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan 5 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddele, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 750 lira ve 200 avro ele geçirildi.

Polislerce adliyeye götürülen şüpheliler, cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan şüphelilerden 5'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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