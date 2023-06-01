Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 01.06.2023 13:36

İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de yüksek faizle borç verip senet imzalatan ve birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlenen tefeci çetesine yönelik operasyon yapıldı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Şebeke üyelerinin adreslerine yapılan baskında çok sayıda senet, tapu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin suçtan 1 buçuk milyon liranın üzerinde gelir elde ettiği tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü, acil nakit para arayışı içerisindeki vatandaşlara yüksek faizle borç vererek senet imzalatan ve borçlarını ödeyemeyenleri icraya verip mağdur eden, ayrıca borca karşılık teminat olarak aldıkları taşınmazları 2. ve 3. şahıslara devrederek birçok vatandaşı mağdur eden şebekeyi belirledi.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis ekipleri, belirlenen 7 şüphelinin Buca, Karabağlar, Menderes ilçelerinde bulunan 8 adresine yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 4 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek, 4 ajanda, 74 senet, 15 tapu senedi, 8 çek, 72 adet belge (sözleşme, vekaletname vs.) ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 590 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Hatay'da 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Hırsızlık zanlısının 167 suç kaydı çıktı
17:38
Tavuk entegre fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
17:38
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
17:26
Büyükdere’de sel: Evleri ve yolları su bastı
17:06
TUS tercihleri başladı
17:14
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Yosunların altından 2 bin 700 yıllık petroglifler çıktı
Yosunların altından 2 bin 700 yıllık petroglifler çıktı
FOTO FOKUS
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ