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Türkiye
AA 01.06.2023 13:57

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Gülperi ve Esat Akdaş çifti, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Mehmet'e kavuştu. Çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 42'ye yükseldi.

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
[Fotograf: AA]

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güvenin tesisi için çalışmalar devam ederken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşülerek ikna faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Mehmet Akdaş'ın ailesine kavuşması için çalışma yürüttü.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 28 yaşındaki Akdaş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, ailesine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 292. aile olarak katılan anne Gülperi ve baba Esat Akdaş, yıllar sonra kavuştukları çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.

8 yıl sonra oğullarıyla yeniden buluşan Akdaş çifti, çok mutlu olduklarını belirterek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

 

Akdaş ailesinin evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 42'ye yükseldi.

Evladına kavuşan aile sevincini oturma eylemini sürdüren ailelerle paylaştı

Gerçekleştirilen buluşma ile evlat hasreti son bulan Gülperi ve Esat Akdaş çifti HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan anne ve babaları ziyaret etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüşen Akdaş çifti, onların da en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Baba Esat Akdaş, gazetecilere, oğluna kavuştuğu için şükrettiğini belirterek, oturma eylemi yapan tüm ailelerin de evlatlarına kavuşmasını istediklerini söyledi.

Ailelerin ümidini kesmemesi gerektiğini ifade eden Akdaş, "Her zaman devletimizin yanındayız. 8 yıldır çocuğumuzu takip ettik, aldık. Yakında sizler de çocuklarınızı alacaksınız." dedi.

Anne Gülperi Akdaş da Kürtçe, tüm ailelerin bu sevinci yaşamasını temenni etti.

Akdaş, "Allah'a şükürler olsun oğlumuz geldi. Devletimiz var olsun, Allah razı olsun. İnşallah diğer anne ve babaların çocukları da gelir. Hiçbir annenin yüreği yanmasın" ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi yapan aileler adına konuşan baba Süleyman Aydın da evlat mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Umutlu olduklarını anlatan Aydın, bir ailenin daha evladına kavuşmasından sevinç duyduklarını söyledi.

Aydın, "Darısı bizim evlatlarımızın başına. Demek ki doğru adresteyiz. HDP ile mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Evlatlarımız bizi duyuyor, görüyorlarsa güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Bu, hepimiz için gerçekten büyük bir umut oldu. Tek bir evladımız terör örgütünde kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah bu mücadelemiz terör örgütü PKK'nın da bitişi olacak" diye konuştu.

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Diyarbakır Evlat Nöbeti
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