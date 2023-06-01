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Türkiye
AA 01.06.2023 16:43

Rize'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan İ.Y. ile oğlu S.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Rize'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Arşiv]

Merkeze bağlı Kırklartepe köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şensoy K, tabancayla ateş ettiği Fatma Y'yi yaraladı. Fatma Y'nin eşi İ.Y. ise Şensoy K'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Fatma Y, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan İ.Y. ile oğlu S.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerden S.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

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