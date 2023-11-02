Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.11.2023 14:06

Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 132 tutuklama

Diyarbakır'da kent genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı.

Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 132 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, geçen ay "huzur-asayiş" uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 213 kişi gözaltına alındı.

Yapılan kontrol ve aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 231 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 132'si tutuklandı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Haklarında toplamda 187 yıl hapis cezası bulunan 115 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
İsrail ordusu, Lübnan sınırında tanksavar füzelerini vurduğunu duyurdu
15:00
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı
15:03
Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
14:54
İsrail'in Gazze saldırılarında 52 cami tamamen yıkıldı
15:01
İsrail Miras Bakanı'ndan skandal paylaşım: Toprakları İsrail askerlerine tahsis edeceğiz
14:45
Mersin'de kaçak kazı yapan kişilere suçüstü
Yerli hava kirliliği sensörleri daha yüksek çözünürlükte veri sağlayabilecek
Yerli hava kirliliği sensörleri daha yüksek çözünürlükte veri sağlayabilecek
FOTO FOKUS
İsrail, katliamlarını sahte videolarla gizlemeye çalışıyor
İsrail, katliamlarını sahte videolarla gizlemeye çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ