Türkiye
Diyarbakır'da 850 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
16 Haziran 2019 Pazar 11:36 - Son Güncelleme 16 Haziran 2019 Pazar 11:47
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir bitkileri yerinde imha edildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice'de 14 Haziran'da başlatılan operasyonla terörün finansı uyuşturucuya darbe vuruldu.
Operasyonla 10 ayrı noktada toplam 850 bin 850 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri numune alındıktan sonra yerinde imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.