Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan sağanak Sulakyurt ilçesinde de etkisini artırdı. İlçeye bağlı Ayvatlı köyünde aşırı yağış sel oluşturdu.

Sel, dere kenarında bulunan Mehmet ve Fadime Öztürk'ün ev ve mandırasını yıktı.

Suya kapılan Öztürk çifti kayboldu.

Komşularının jandarma ve 112’ye haber vermesi üzerine arama çalışmaları başladı. AFAD’ında katıldığı arama sonucunda Çankırı sınırlarına yakın Kızılırmak köyü yakınlarında Fadime Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.

Aradan geçen 5 saatlik aramanın sonucunda yine aynı alanda Mehmet Öztürk’ün de cansız bedenine ulaşıldı.

Ölen kişilerin cenazeleri Çankırı’daki bir hastaneye kaldırıldı. Ayrıca selde mandırada bulunun 25 büyükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber