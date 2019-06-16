Gelecek hafta boyunca sağanak yağışların devam etmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Balıkesir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber