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Türkiye
AA 21.10.2023 10:08

Diyarbakır'da 285 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 285 kilogram esrar, 60 bin kök Hint keneviri ve 596 kök skunk ele geçirildi.

Diyarbakır'da 285 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Kayacık ve Uçarlı mahalleleri kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 127 kilogram toz, 158 kilogram kubar esrar, 60 bin kök Hint keneviri ve 596 kök skunk ele geçirildi.

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