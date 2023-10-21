Parçalı Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 21.10.2023 09:15

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Hafta sonu ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve Samsun'da 26, İstanbul'da 25, İzmir'de 29, Antalya'da 27, Adana'da 31, Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 19 derece civarına yükselecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Polisten kaçan minibüste 257 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Refah Sınır kapısı açıldı
10:14
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
10:11
Diyarbakır'da 285 kilogram esrar ele geçirildi
09:34
Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı
09:32
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
09:29
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
ABD'de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
ABD'de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Biden'ın Gazze’deki yıkıma onay verir durumda olması tarih tarafından not ediliyor
Bakan Fidan: Biden'ın Gazze’deki yıkıma onay verir durumda olması tarih tarafından not ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ