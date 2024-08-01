Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 180 kilogram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçeye bağlı Yorulmaz ve Baharlar mahallelerinde "Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 414 bin 500 kök skunk bitkisi ile 175 kilogram kubar esrar, 5 kilogram toz esrar ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.