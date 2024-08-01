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Türkiye
AA 01.08.2024 11:42

Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 180 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 414 bin 500 kök skunk bitkisi ile 180 kilogram esrar ele geçirildi. Ekiplerin incelemesinin ardından ele geçirilen kenevir ve skunk imha edildi.

Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 180 kilogram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçeye bağlı Yorulmaz ve Baharlar mahallelerinde "Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 414 bin 500 kök skunk bitkisi ile 175 kilogram kubar esrar, 5 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.

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